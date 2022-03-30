應勇卸中共湖北書記 退居二線或進京任職仍未明

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（中央社記者沈朋達台北30日電）中共昨天宣布3省區黨委書記人事異動，其中前湖北省委書記應勇最受關注，疫情期間臨危受命的他曾被認為仕途光明。目前分析對於他將退居二線，或出任政法相關職位未有定論。

現年64歲的應勇曾被外界認為仕途光明，可能在中共20大後「進京」更上一層樓。應勇在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間臨危受命接任湖北省委書記，之後湖北疫情逐漸受控。在那之前，應勇在上海擔任市委副書記和上海市長。

應勇早年的仕途起於浙江省的政法系統，曾在時任浙江省委書記的習近平麾下任職，外界因而認為他是習近平的人馬。

中國官媒新華社29日報導湖北、青海和寧夏回族自治區的黨委書記人士異動，但並未提到應勇、前青海省委書記王建軍和在寧夏自治區黨委書記陳潤兒的下一步動向，也未提到「另有任用」。

新華社又稱，應勇「因年齡原因不再擔任省委書記職務」。

新加坡聯合早報引述北京有關人士分析指，按常規，省級行政區黨政「一把手」若未被註明「另有任用」，往往意味將退居二線，轉到全國人大或全國政協任職。

即便應勇等人都將年滿省部級正職幹部的65歲退休年齡，但香港明報指，副國級以上的黨和國家領導人不受此年齡限制。

報導引述北京消息人士稱，應勇抗疫有功，料中共20大後將進京任職。而身為政法系統老兵的他，新職可能與政法工作有關。

聯合早報也指，多數觀察人士認為，以應勇的資歷和高層對他的信任，應該會讓他在20大後更上一層樓，是下屆中共中央政法委領導，或最高人民法院院長的熱門人選。

報導稱，若應勇止步20大，將出乎許多人意料。（編輯：李雅雯）1110330