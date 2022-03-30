英法官辭任香港終審法院職務 指港背棄自由

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據報導，英國最高法院院長韋彥德（圖）與副院長賀知義已辭去香港終審法院的海外非常任法官職務。（圖取自instagram.com/uksupremecourt）

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（中央社記者張謙香港30日電）據報導，英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）已辭去香港終審法院的海外非常任法官職務，理由是香港背棄自由。

綜合香港媒體的報導，兩人的辭任決定即時生效。

據報導，韋彥德表示，英國最高法院一直密切注視及評估香港情況，雖然香港法院對法治的承諾繼續受到國際尊重，但他與英國政府商討後認為，英國最高法院的在職法官難以繼續出任香港終院法官，因為相關安排難免會被認為是幫助一個「背棄政治及言論自由的政權」背書，而這些價值正是英國最高法院法官所堅持的。

據報導，英國外相特拉斯（Liz Truss）發表聲明，支持停派在職法官赴港的決定，認為港區國安法已經產生廣泛的寒蟬效應，英國政府支持繼續委派法官的立場愈來愈站不住腳。

特拉斯表示，英國多年來對支持香港的司法系統扮演著重要角色，但港區國安法實施後，北京持續利用法律侵蝕港人的基本人權及自由。

終院是香港的最高法院，其首席法官是香港司法機構的首長，由行政長官委任。

終院有3名常任法官及多名非常任法官，後者的總數不能超過30人。（編輯：楊昇儒）1110330