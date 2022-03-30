借鑑俄烏戰爭 陸委會諮委：中共將總結制裁經驗

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（中央社記者沈朋達30日電）大陸委員會日前舉行諮委會議討論俄烏情勢和中方應處，與會學者指，中共勢必總結經驗，以應對未來台海衝突時的西方制裁，也建議政府就中共發動戰爭的經濟準備建立觀察指標。

陸委會日前舉行第34次諮詢委員會議，主題為「俄烏情勢與中方應處觀察」，30日以書面形式發布會中諮委發言及討論重點。

學者引言時指，俄烏戰爭是俄方長期勢力擴張之舉，但低估情勢發展，最終以談判解決的可能性較高；未來可能形成美中俄新戰略三角，走向「新冷戰」。北京當局將從俄烏戰爭觀察俄國的作戰經驗、烏克蘭的抵禦及國際制裁，並藉此推演台海衝突可能情況。但學者指，中共當前將以「和統」為優先。

有與會學者表示，中俄關係從歷史來看，並非如雙方在文字口語中的友好綿密；而中國對俄烏戰爭的立場也不會有很大改變。

學者認為，中共勢必總結經驗，作為應對未來台海衝突時，以美為首的西方報復制裁，並更加確立所謂「對台總體方略」的歷史使命與主動權。因涉及美中爭霸，中共將台海問題與中華民族偉大復興的國家發展戰略利益相結合，不會貿然採取非和平手段。建議政府作好情勢研判、管控風險。

與會學者也分析，目前俄羅斯因制裁導致經濟損失，也造成全球通膨壓力加劇。但中共經濟體龐大，與國際經貿聯繫較深，建議政府就中共未來倘發動戰爭可能的經濟準備（包括支付體系、其內循環支撐，及相關戰備物資準備等），建立觀察指標，也及早因應中方可能對台經濟制裁，並預為評估檢視應對衝突施壓等的法制與方案。

學者也指出，俄烏戰爭顯示認知戰和資訊戰的重要性，烏方有效利用網路對外宣傳發聲、爭取國際支持，值得台灣學習；同時應強化資通基礎設施維護。

與會學者又提到，俄烏戰爭對中國人民解放軍有很大啟示，尤其俄軍遠程精準打擊被高估，以及俄方相關戰況誤判，「凸顯出獨裁專制國家軍事將領投領導人所好，未有正確情報分析」，指他們的升遷可能非基於能力而是扈從關係，這也將影響中共領導人對軍隊的信任，動武也會更加謹慎。

學者也指，因中共認定台灣議題是內戰延續，建議政府在適法性、詮釋權及防衛等要研議應對、沙盤推演及強化韌性，並關注未來共軍演訓和軍事研究情形。

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陸委會主委邱太三在會中強調，俄烏戰爭牽動地緣政治及全球經濟格局，也對台海情勢有深刻影響。中共對台政策目標不會改變，蔡總統已表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。

邱太三說，陸委會將持續密注研判中共後續的可能決策作為、預先部署，以應對國安情勢變化。政府也將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動；更呼籲對岸放棄強加的政治框架及武力恫嚇，務實面對中華民國台灣的事實存在。（編輯：楊昇儒）1110330