港媒：何立峰接掌王滬寧部分職權

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（中央社記者張謙香港31日電）港媒分析，被視為中共高層智囊的政治局常委王滬寧，已將部分職權交給總書記習近平的親信何立峰。

明報今天刊登文章指出，中國全國政協副主席兼國家發展改革委員會主任何立峰已經接掌中共中央全面深化改革委員會辦公室（簡稱深改辦）。

文章表示，中共中央巡視組上週宣布對包括國務院港澳事務辦公室在內的20多個黨政部門展開第九輪巡視，期間曾使用「中央政策研究室（中央全面深化改革委員會辦公室）」字眼，後來卻改為「中央政策研究室、中央全面深化改革委員會辦公室」。

文章認為，根據巡視組所用的字眼，前者是一個機構，後者卻是兩個機構。

據指出，長期以來，深改辦都設在中央政策研究室（簡稱政究室）內，政研室主任王滬寧兼任深改辦主任，但上述訊息透露，深改辦已經脫離政研室。

中國大陸網上資料也顯示，自2020年起，王滬寧已不再兼任深改辦主任。

文章指出，2020年10月，王滬寧已將政研室主任一職交給副手江金權，估計在那時，他也卸任了深改辦主任。

文章引述消息指出，何立峰已經接掌深改辦。

據指出，何立峰近年在中國大陸深化改革方面的發言愈來愈多，即使他未如消息所指接掌了深改辦，至少已接管了王滬寧部分職權。

文章預期，無論何立峰是否如傳言般接替政治局常委韓正，或接替副總理劉鶴，中共20大後，他都將在中國大陸經濟事務扮演更重要角色。（編輯：周慧盈）1110331