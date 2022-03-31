香港大律師公會：英法官辭任背後有政治壓力

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（中央社記者張謙香港31日電）對於英國2名法官辭任香港終審法院職務，香港大律師會公會主席杜淦堃今天說，不相信兩人背後沒有受到政治壓力。

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）在與英國政府商討後，宣布辭去香港終審法院的海外非常任法官職務，原因是港區國安法令香港失去政治和言論自由。

官方香港電台今天引述杜淦堃說，2週前已收到相關消息，公會曾就此致函英國政府進行游說。

他說，公會對有關決定感到遺憾，相信事件短期內或會造成衝擊，未來公會會繼續進行游說工作，不希望再有海外法官辭任。

他說，在現時國際形勢下，香港常被捲入中英關係，難以獨善其身，但相信終院會繼續履行憲制責任，維護法治及司法獨立，現階段不應就事件妄下結論。

他並說，法治不應滲入政治或外交元素。

此外，杜淦堃說，韋彥德和賀知義在他們發表的聲明中，表明香港法庭受到國際尊重，但考慮到英國的國家利益而作出這次決定，因此，他不相信辭職決定沒有政治壓力。（編輯：陳沛冰）1110331