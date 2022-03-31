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美F-35近距離遭遇殲20 共軍：始終敢於亮劍

2022/3/31 21:06
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（中央社台北31日電）美軍日前指F-35戰機近期曾在東海和共軍殲20戰機近距離遭遇。中國國防部發言人吳謙今天批評美軍艦機抵近偵查是破壞互信、危及安全，並稱共軍始終「敢於亮劍、善於亮劍」。

美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）14日在美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）一場討論裡揭露，美軍F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次。消息若屬實，代表美中的匿蹤戰機打過照面。

據中國國防部微信公眾號發布，吳謙31日在國防部例行記者會中被問到相關問題時稱，「注意到美方言論」。他說，近年包括空軍主戰裝備等建設有長足進步，但仍有不少發展空間，「對此中方是有清醒認識的」。

他接著批評，美軍艦機長期對中國進行大範圍、高頻度的抵近偵查和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，中國對此堅決反對。

吳謙未否認維巴赫的揭露，他強調，在捍衛中國國家主權上，解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110331

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