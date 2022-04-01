英法官辭任港終院職務 港媒：政治操作

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（中央社記者張謙香港1日電）對於英國兩名法官辭任香港終審法院的海外非常任法官職務，香港明報今天表示，背後是英方的「政治操作」，旨在打擊香港的法治形象。

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）30日公布辭任相關職務，並指港區國安法令香港失去政治和言論自由。

明報今天在社評中指出，兩人辭職背後明顯與英國政府有關，英方「政治操作」凌駕司法安排，旨在打擊香港的法治形象，令人遺憾。

社評表示，國際政治波譎雲詭，中美博弈激烈，英、美同氣連枝，美國打香港牌壓制中國，以經濟層面為主，歷史因素則令英國操作香港牌的手段和空間比美國多，放寬英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照）移民是一例，法官辭任是最新例子。

社評表示，這次事件說明香港不可能在國際角力中獨善其身，左右逢源時代一去不返；各方對於新形勢下香港的定位，要有準確認識，更須緊盯金融等領域的安全，提防任何形式狙擊突襲。

香港時事評論員盧永雄今天也在頭條日報發表文章指出，兩位英國法官辭去香港終院職務，當地人毫不關心，關心油價更多，但英國政府在國會高調表態，首相、副首相、外相紛紛發言，英國外交部也發表聲明，明顯「有小事化大之意」。

文章認為，相關辭任不會影響香港的司法獨立，反而造就一次機會，讓港方思考應否改革此一制度，包括讓海外非常任法官逐漸退場，又或取消海外非常任法官。

文章強調，即使繼續聘請海外法官，也應該避免聘請來自那些鎖定中國為敵人的國家，例如來自「五眼聯盟」（英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大）。

香港官員和司法界人士連日來也對事件作出回應，他們幾乎全部批評英國政府背後進行政治操作。

另外，明報今天報導，香港終院目前還有10位海外非常任法官，除了一位因健康理由不續任外，其餘9人接受媒體訪問時，都表態留任。

據報導，這9名法官來自英國、澳洲和加拿大。

大致上，1997年香港回歸後，終院委任海外法官擔任非常任法官，參與最終審判，以維繫各界對香港司法獨立的信心，這被視為一項政治安排，目的是穩定香港。（編輯：陳沛冰）1110401