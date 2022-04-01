印度學者出書論習近平：台海穩定取決美國政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Center for China Analysis and Strategy）主任拉納德（Jayadeva Ranade，右2）3月31日在新德里發表新書Xi Jinping: China's New Third Era。中央社記者林行健新德里攝 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里1日專電）印度智庫「中國分析及策略中心」主任拉納德昨晚為他的新書舉行發行儀式，他在會場邊受訪時表示，美國對中國政策的強硬與否，將會決定台灣海峽是否穩定。

中國分析及策略中心（Center for China Analysis and Strategy）主任拉納德（Jayadeva Ranade）昨天在新德里一家大飯店發表新書Xi Jinping: China's New Third Era（暫譯，習近平：中國第三個新時代），並舉行座談會。

拉納德曾任職印度中央政府內閣秘書處與國家安全顧問委員會，也曾以外交官身分派駐香港、北京和華府。

他在新書發表會場邊接受中央社訪問時說，烏克蘭陷入戰火，中國肯定正透過這場危機，謹慎評估在台灣海峽的下一步。

拉納德說，中國的政治領導層與軍事指揮官應該都在研究在烏克蘭的戰情，以及美國的舉措，「他們一旦查覺到美國的政策出現軟化，台灣面對的危險將會以倍數升高。」

他表示，世界已看到一個更強大、更具侵略性的中國，北京與華盛頓正朝對決的方向前進，而烏克蘭的衝突就是一個開始。

這本新書是拉納德第4本有關中國的著作，探索2017年6月至2020年間，中國在國家主席習近平領導下的各種面貌，包括中國共產黨權力鬥爭、習近平的作為與野心、外交政策、中美關係等。

全書有很大篇幅討論中國在中印邊界的擴張，也有章節討論中國對西藏與台灣的政策。

以視訊方式參與座談會的前印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）說，日益強盛的中國正對印度造成全方位衝擊，因此深入研究中國已不是選項，而是必要之舉，建議印度政府把中國研究列為大學必修課程。

此外，顧凱傑提到，不能只抨擊中國之惡，它在經濟與科技方面的成就，也值得學習與借鏡。

中華民國駐印度代表葛葆萱、副代表陳牧民偕同多名館員受邀參加了新書發表會，現場還有許多外交界與學界的貴賓。（編輯：馮昭）1110401