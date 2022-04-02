香港特首選舉如期舉辦 林鄭月娥不回應是否見夏寶龍

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香港行政長官林鄭月娥2日強調，特首選舉會如期在5月8日投票。外傳她1日赴深圳和中國港澳辦主任夏寶龍會面，林鄭則不願回應。圖為林鄭月娥3月出席記者會。（中通社資料照）中央社 111年4月2日

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（中央社台北2日電）外傳香港特首選舉可能再因疫情延後，行政長官林鄭月娥今天強調，選舉會如期在5月8日投票。外傳林鄭昨天取消記者會行程，赴深圳與港澳辦主任夏寶龍會面談選舉，她則不願回應。

香港COVID-19疫情依舊嚴峻，近期香港政界有傳言之前已因疫情延期的特首選舉，可能再延後一年舉辦。

綜合商業電台和香港電台報導，林鄭月娥今天出席抗疫記者會時表示，特首選舉會如期在5月8日舉行，4月3日展開提名期。

她說，雖然法律容許政府暫不舉辦選舉，但她不希望發生，並指5月8日的選舉日是「最後的日子」，若再延後，將對候任特首籌組團隊和準備上任造成很大困難。

林鄭月娥昨天上午臨時取消抗疫記者會，港府指因特首日程有調動。香港01和信報等港媒引述消息指，林鄭是到深圳和中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會面，會中除談及香港疫情、北京中央援港措施，也談到特首選舉。

對此，林鄭月娥今天在記者會中拒絕回應，強調昨日缺席是因日程有所改變，而特首的行程有些公布，有些不公布，既然不公布，就不需要澄清。

本屆香港政府任期至6月30日。迄今為止，林鄭月娥尚未表態是否參選連任。親政府的建制派則已有兩人宣布參選，但並未受到重視。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110402