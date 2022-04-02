香港將推全民自願快篩 林鄭月娥：普篩仍在議程內

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（中央社台北2日電）香港將於8至10日推動全民進行每日COVID-19快篩。行政長官林鄭月娥指這項檢測是自願性的，期間不禁止市民外出。她又稱全民強制檢測仍在議程內，只是暫未能確定何時進行。

綜合香港電台和香港01報導，林鄭月娥今天在抗疫記者會中強烈呼籲全民參與這項「全民快測」計畫，在一連三日裡，每天做一次快速抗原檢測，一旦結果呈陽性，要在24小時內上報。

她強調，這項計畫是自願性的，並非強制，期間不禁止市民外出。民眾若要外出，可配戴防護性較高的KN95口罩。港府近日發送的防疫包中附有20個KN95口罩。

林鄭月娥以照相形容這項快篩計畫，指如果每天可以照一張相，檢視香港人口中有多高比率受感染，將有利於港府制定日後的抗疫措施。

在這之前，香港已經醞釀推動全民普篩多時，但這項中國大陸廣為使用、追求「清零」的措施是否適合香港，仍有許多爭議。

林鄭月娥在會中說，快篩計畫並非要取代「全民強制檢測」，強調全民普篩能達到「清零」目標，這項工作仍在議程內，但暫時無法確定哪天或哪段時間進行。

香港疫情持續嚴重，1日新增5823例確診，並有120人染疫死亡。自第5波疫情爆發起，香港已累計7732人染疫死亡。（編輯：沈朋達）1110402