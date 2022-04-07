美官員指中國犯台不可接受 北京：干涉內政

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（中央社記者張淑伶北京7日電）美國副國務卿雪蔓和財政部長葉倫都提到，中國犯台是不可接受的、將祭出制裁。中國外交部發言人趙立堅對此表示，用什麼方式解決「台灣問題」是中國內政，任何外國無權干涉。

人民日報App（應用程式）報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回覆相關問題時說，「台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉」。

他說，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，「這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。

趙立堅並將當前台海局勢緊張根源推給「台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』，美台相互勾連」。

他說，有些人將台灣和烏克蘭這兩個有著「本質區別」的問題相提並論，這是在「玩火」，「玩火者必將自焚」。

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俄羅斯侵略烏克蘭引發國際關注，葉倫（Janet Yellen）6日出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會時表示，如果中國對台灣採取侵略行動，美國準備對中國實施制裁，就如美國與盟友如今針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。

同一天，雪蔓（Wendy Sherman）在美國眾議院外委會召開的聽證會上，針對俄烏戰事引發台海安全聯想表示，任何企圖以非和平方式決定台灣未來的作為，都會被視為對西太平洋和平與安全的威脅，且為美方所嚴重關切；美國也會保有能力，抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力或脅迫行動。（編輯：李雅雯）1110407