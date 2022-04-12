李家超：台灣當局應立即接受陳同佳自首

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（中央社台北12日電）針對陳同佳案，宣布參選特首的香港前保安局長李家超今天表示，要處理非常簡單，「台灣當局」應立即接受陳同佳自首。

李家超今天繼續選舉行程，透過網路視訊與選舉委員會委員進行兩場交流會。香港電台報導，他晚上總結選舉行程時，被問到如何解決陳同佳案時，作以上表示。

李家超並表示，根據香港法律，陳同佳已是自由身分，也多次表示非常希望前往台灣自首，任何的「正常當局」也應該接受一名逃犯自願去自首，因此應該問台灣當局，並要求盡快讓陳同佳前往台灣自首。他說，這是公義所在，不要政治化整個議題。

另據香港01報導，一直協助台灣殺人案嫌犯陳同佳的選委界立法會議員管浩鳴，今天聯同基督教選委與李家超會面。李家超昨天表示，「逃犯條例」修訂已結束，毋須再討論，

管浩鳴今天回應稱，雖然「逃犯條例」修訂已終結，但若李家超當選，也要考慮一下如何處理陳同佳案，問題始終要解決。

管浩鳴表示，暫時仍未想到處理陳同佳案的辦法，最簡單的做法是台灣容許陳同佳赴台。

當被問到陳同佳近況，管浩鳴稱陳同佳最近還是一樣，日常生活仍在比較安靜的地方。

2020年10月，時任保安局長的李家超曾針對陳同佳案稱，台灣設司法互助前提是「無理取鬧」，認為有「政治考量」。陸委會則回應，指港方是「情緒性發言」，呼籲港府儘速與台灣商討解決之道。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110412