香港理大反送中衝突 7人暴動罪成立判刑3年以上

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（中央社台北15日電）2019年「反送中」運動期間，香港理工大學曾爆發激烈警民衝突。香港區域法院今天判刑，9名參與的示威者暴動罪名成立，其中2人入教導所，其餘7人分別被判入監38個月及40個月。

星島日報報導，本案主審法官林偉權稱，修例風波引發一連串暴力事件，許多參與者是年輕人，9名被告在案發時介於18歲到27歲間，他們入世未深，懷著改變社會的理念，卻用錯方式表達。他們不曉得就算沒有參與實質暴力行為，蓄意到場支持及支援其他人已屬有罪，而且「罪責非輕」。

林偉權並稱，法庭判刑時必須考慮阻嚇性，不過刑罰不應過重，以免造成壓倒性影響（crushing effect）。由於年輕人將來仍必須重入社會，遂判2名20歲男生入教導所，其餘被告7人分別判監38個月及40個月。

聯合早報報導，兩名年紀最小的被告陳國威及陳霆堃犯案時分別僅18歲及17歲，現在也不過20來歲，法官根據報告建議，判2人入教導所。

另兩名被告梁嘉星、詹隆享除了暴動罪外，另被裁定有攻擊性武器或適合作非法用途的工具兩罪；另一被告曾倩儀被捕時手持汽油彈，這3人被判監40個月。其餘4名被告陳子謙、江鏡棠、黃適哲及鄧錦樂，則被判監38個月。

2019年11月反送中運動期間，香港理大校園爆發激烈警民衝突，演變成長達13天的圍城戰，最後共有1377人被捕。上述9名男女在11月18日於拔萃女書院外被捕，被控參與暴動。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110115