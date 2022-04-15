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李明哲搭機返台 航班起飛

2022/4/15 09:21
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（中央社記者沈朋達台北15日電）在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，今天上午自廈門搭乘航班回台，班機已經起飛，預計將於10時許抵達台灣。

李明哲今早搭乘廈門航空編號MF887班機。據了解，登機過程順利，班機已於9時左右起飛。依時刻表，班機預計將於上午10時25分左右抵達桃園國際機場。

大陸委員會14日說明，有關李明哲返台事宜，陸委會在基於充分尊重當事人家屬的意願與要求下，已與海基會及有關機關做好各項規劃及準備，機場未安排採訪行程。

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李明哲妻子李凈瑜14日也發出聲明指，李明哲回國後仍須隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體及朋友。若一切順利，他們將於完成所有隔離後，正式舉行記者會。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，並「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑。他在14日刑滿獲釋後，轉往廈門於今日搭機返台。（編輯：周慧盈）1110415

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