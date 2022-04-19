陸委會主委邱太三拜會鄭文燦 共商援港措施

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）大陸委員會主委邱太三今天率團拜會桃園市長鄭文燦及市府團隊，除針對香港議題及兩岸政策交換意見，並討論在台港人就學、就業、心理諮商等援港措施，盼獲得充分協助。

鄭文燦在會中表示，港澳移居桃園或取得居留許可的人數逐年增長，截至去年12月底，桃園的港澳地區民眾取得定居證人數為1411人，香港學生在台就學情形也有逐年增加趨勢，針對在台港人就學、就業、社福體系協助、經濟投資等，市府將與陸委會窗口更緊密對接，以落實更多實質措施。

鄭文燦說，市府在秘書處官方網站設有香港專區，提供港人居留定居、就學教育、投資創業及就業、醫療社會福利及安全、生活資訊等5大主題資訊，也提供中央及桃園市各機關聯繫方式等，協助在台港人各方面需求。

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邱太三指出，國際情勢變化牽動兩岸關係發展，和平是重要關鍵，地方政府也能協助中央扮演兩岸互動交流重要橋梁，因應香港情勢變動，陸委會高度關注並提供香港人民協助，也請桃園市政府與陸委會共同努力，讓在台港人順利落腳成為台灣新移民。

桃園市政府表示，會後將請各局處提供聯絡窗口給陸委會港澳處，增進雙方合作，未來市府各局處針對港人議題，也會提供相應協助。（編輯：方沛清）1110419