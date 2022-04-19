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陸委會：加強中央地方合作 助港人落地生根

2022/4/19 22:24
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（中央社記者李雅雯台北19日電）大陸委員會主委邱太三今天率隊前往桃園市政府，就兩岸交流及在台港人關懷照顧等交換意見。邱太三強調，加強中央地方合作，助港人適應台灣生活，落地生根。

邱太三表示，因應香港變局，政府推動「香港人道援助關懷專案」、成立「台港服務交流辦公室」，且透過通盤檢討法規、強化行政措施等作為，協助香港新住民融入台灣生活。

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他說，這次拜會與桃園市政府就在台港人關注的就學、就業及投資等照顧服務建立聯繫窗口，期待透過中央和地方協力，讓港人順利落腳生根，成為適應台灣社會的新移民。

邱太三指出，當前國際情勢複雜敏感，牽動台灣情勢發展，「和平」是最為重要的關鍵。政府支持對等尊嚴、符合規範及不設政治前提的兩岸交流，地方政府也是協助中央推動兩岸關係良性互動的重要橋梁，兩岸進一步交流互動有助理解，應溝通對話、不應設置任何政治框架。（編輯：邱國強）1110419

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