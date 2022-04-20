中國防疫亂象多 人大代表提防疫建議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國全國人大代表劉小兵18日針對防疫工作提出建議。他呼籲，官方應縮減封控期，停止過度防疫的做法，並要關注次生災害，建議賦予讓下層決策者「因地制宜」的權力。

劉小兵是上海財經大學公共經濟與管理學院院長，也是民革中央委員、民革上海市常委。

他在18日提出「關於進一步提高全國防疫工作科學性的建議」，不過這項建議在中國網路上已遭到屏蔽，屏蔽原因顯示是「可能存在涉嫌不當使用國家機關、國家機關工作人員的名義或形象的表述內容」。

劉小兵在這封建議上羅列10點應反思的現象。第一，Omicron變異株潛伏期已縮短至3至4天，但封控期仍照搬以往辦法，耽誤抗疫工作；第二，集中排隊做核酸，更易導致病毒傳播；第三，無保障下仍堅持集中隔離，甚至出現自癒轉陰者還被要求強制隔離；第四，違反集中隔離觀察站設置標準，將方艙設在居民社區周邊；第五，抗原檢測比核酸檢測靈敏度高，且可分散自側，但仍堅持核檢為主要手段。

第六，一人確診或疑似，就對整棟樓、社區、單位，甚至城市封閉管控，加劇恐懼心理，引發人道主義災難；第七，需要的物資送不進來，但連花清瘟卻每戶不缺送到，緊缺運力被占用；第八，媒體對Omicron變異株的危害與防疫宣傳報導引發社會負面情緒。

第九，對未發生的災害以負不起責任為由採取嚴厲措施防範，對正在發生的次生災害卻視而不見，政策執行者只擔心放鬆管控會給自己帶來麻煩，從不擔心嚴守死防導致傷害而被問責。第十，各地沒有吸取過往疫區發生的教訓。

針對上述問題，他提出，應將現行的封控觀察期調整3至4天，調整集中核酸檢測的作法，對無症狀、輕症及已自癒者實施居家隔離，停止過度防疫、封控等建議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉小兵也表示，要重視防疫政策的執行力與執行者的權威，也要重視防疫政策可能帶來的次生災害，賦予下級政策決策者和所有政策執行者「因地制宜」權衡利弊的權力。同時對防疫過度造成重大次生災害者進行問責，避免防疫代價超過防疫成效的現象發生，真正體現「人民至上、生命至上」的精神。

上海在這一波抗疫期間，出現上述劉小兵提出的防疫亂象，引發怨聲載道，其中次生災害的悲劇更是時有所聞。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110420