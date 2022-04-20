上海晶片企業加速復工 產業斷鏈仍是挑戰

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）上海16日公布了首批復工復產企業「白名單」，其中81家晶片相關企業名列其中。據報導，這些企業在近日已加速復工。然而上下游產業復工情形不一，產業鏈斷鏈的情形仍影響生產。

上海試圖逐步從這輪疫情中復甦，16日發布全新工業企業復工復產疫情防控指引，提出第一批共666家重點企業，在落實嚴格防控下復工復產。其中與晶片業相關企業達81家，涵蓋設計、製造、封測，以及材料供應等領域。

界面新聞報導，從3月底開始執行封控措施後，多家製造商隨即採取閉環管理以保障生產正常運行。這次發布白名單後，企業可以允許封閉廠區以外的員工進入，整體對於企業物資、物流、供應等有正面助益。

報導指出，上海為中國晶片產業重鎮。2021年，上海市積體電路產業實現銷售收入人民幣2578.85億元（約新台幣1.17兆元），年增24.5%。占全中國銷售收入約1/4。

從產業鏈上下游關係來看，晶片在上海生產製造完畢後，在長三角地區完成封裝測試，再送到昆山、深圳等地加工成電子產品。雖然部分晶片企業已經有序復工，然而由於行業類型不同，對於人力的要求也不相同，因此部分產業鏈上的企業復工情形並不順利，連帶影響整體產業鏈的完整性。

報導指出，位在產業鏈中下游的封測廠，由於屬於勞動力密集型工廠，對人力需求較大，受疫情的直接影響更嚴重，若員工確診，直接影響到整個產線的產能。另一方面，由於疫情多點爆發，不只上海，中國多個城市也已經開始實施封閉或加強對進入城市的限制，半成品與成品的運送也成了一大問題。

報導引述多家相關企業表示，在閉環工作保證生產的同時，也盼望恢復物流打通物資運輸，在防疫的前提下有序恢復人員的流動。

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此外，也有企業提及，哪些工廠復工和哪些工廠停工了，這件事其實現在還沒完全確定。「行業上下游仍在打通環節，釐清堵點」。

報導引述半導體諮詢機構「集邦諮詢」分析，在人力與物流受管制、交通運輸幾近停擺的情形下，目前企業只能依賴廠內庫存來滿足產線的最低需求，缺乏原物料的問題可能進一步擴大。「預期各區域陸續解封後，會湧現短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增，屆時將造成海關閘口塞車，交期延長現象，可能持續至4月底才有機會改善」。（編輯：李雅雯）1110420