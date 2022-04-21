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香港疫情趨緩 經濟民生活動局部恢復

2022/4/21 12:36
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（中央社記者張謙香港21日電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情轉趨緩和，香港的經濟民生活動今天起局部恢復。

第5波疫情自1月初爆發，疫情高峰時單日感染人數一度超過5萬人，由於疫情嚴峻，當局勒令電影院和美容院等處所關閉，食店也停止晚上供應內食，以及每桌不能超過兩人。

隨著疫情好轉，當局早前宣布21日起放寬大部分防疫措施，包括各類處所可以重開，以及食店晚上恢復供應內食，同時每桌由兩人增至4人。

相關放寬措施生效後，不少民眾扶老攜幼，一家4口到酒樓飲茶，一些市民接受本地媒體訪問時說，之前每桌只限兩人，期間都沒有外出飲茶。

有茶客說，今早專門相約幾名朋友飲茶，心情興奮。

九龍著名黃大仙廟今早也重開，早上有不少市民前往參拜；各區圖書館今天也重開，吸引不少市民前往借書。

政府的放寬措施也包括主題公園，離島大嶼山迪士尼樂園和港島香港公園今早重開後，各有大批市民排隊等候進場，有中學生向本地媒體說，前陣子疫情嚴峻，受困在家，今早趁著中學尚未復課，相約同學到迪士尼遊玩。

不少家長也帶同子女到迪士尼，他們都說，心情興奮，感覺奇妙。

不過，也有市民受訪時說，不會因為政府放寬限制而外出遊玩吃飯，因為目前每天仍有數百人染疫，病例數仍多，要多觀察幾天才決定是否增加社交活動。（編輯：李雅雯）1110421

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