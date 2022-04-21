香港放寬防疫 人民日報：堅持清零不得大意

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香港21日起放寬多項防疫措施，圖為香港迪士尼樂園今早重新開園，不少遊客飛奔入園，迫不及待感受疫下久違的歡樂。（中通社提供）中央社 111年4月21日

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（中央社台北21日電）香港COVID-19疫情趨緩，今天起放寬防疫措施。對此，中共官媒人民日報今天刊文警告香港應堅持「動態清零」，來不得半點大意，一旦錯誤選擇「與病毒共存」，疫情必然全面失控。

人民日報並強調，對於香港來說，堅持「動態清零」是其和大陸通關的必要條件。香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。這就決定了，「香港抗疫不是一城一地之事」。

隨著疫情好轉，香港宣布21日起放寬大部分防疫措施，包括文教體育娛樂等場所可以重開，以及餐廳晚上恢復供應內食。

對此，人民日報二版21日刊出題為「香港疫情防控態勢向好，珍惜成果不可大意」的評論，警示意味濃厚。

評論稱，近段時間以來，香港第五波疫情正在逐步受控，新增確診案例連續回落。穩控疫情，絕非「自然而然」發生，更不是所謂「與病毒共存」的「躺平」帶來的，而是中央政府全力支援、香港特區政府負起主體責任、香港社會各界團結一心，共同打響疫情防控阻擊戰的結果。

評論強調，香港抗疫現實再次證明，只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

人民日報警告，香港疫情防控態勢向好，但來不得半點大意。堅持「動態清零」，是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，最為符合香港實際的策略選擇。

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評論引述香港紫荊研究院此前電話民調結果稱，67.9%的受訪市民認為堅持「動態清零」更符合香港社會整體利益，憂慮香港一旦錯誤選擇「與病毒共存」，疫情必然全面失控，700多萬香港市民的生命安全將面臨嚴重威脅。

評論並強調，當前疫情仍處於全球大流行期，病毒正在不斷變異，Omicron傳播速度快、受感染人群多。當此形勢，香港特區政府要切實履行好主體責任，確保物資發放到位、設施利用到位、防疫措施執行到位，以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷，不辜負全體香港市民的殷切期盼。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110421