廣西選舉20大代表 習近平獲全票當選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海22日電）中共20大將於下半年登場，廣西今天宣布，經代表會議選舉，中共總書記習近平以全票當選廣西的20大代表。廣西近日率先喊出「緊跟偉大復興領航人」，已引發關注。

據新華社報導，廣西壯族自治區代表會議於21日至22日在南寧召開，會議中選舉產生廣西出席中共第20次全國代表大會的代表。

據報導，今天上午大會舉行代表選舉，在廣西參選的習近平獲得全票同意，當選廣西的20大代表。

報導稱，會議代表認為習近平全票當選20大代表，是廣西250多萬名黨員、15萬多個基層黨組織的共同意願，充分體現了5700萬廣西各族幹部群眾對習近平的衷心愛戴，「反映了億萬人民緊跟偉大復興領航人踔厲篤行，開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望。」

「緊跟偉大復興領航人踔厲篤行」這個詞彙，近日頻繁出現在廣西的公眾視野，甚至因為這個表述而使得廣西獲得中國各地的關注，由不起眼的省區成功「出圈」。

據星島日報報導，中共廣西第12屆委員會第三次全體會議17日在南寧召開，會議公報強調，「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

報導表示，廣西的表述引起了關注。

報導進一步提及，這份公報出自於去年10月主政廣西的黨委書記劉寧之手。從本月12日起，劉寧以廣西黨委的名義推出6集電視專題「緊跟偉大復興領航人踔厲篤行」，主軸圍繞在中共18大以來廣西的變化，以及習近平新時代中國特色社會主義思想在廣西深入人心、落地生根、開花結果的過程。

報導引述知名公眾號「長江」指出，這個系列專題在中國率先喊響「緊跟偉大復興領航人」，為迎接中共20大的召開營造了良好輿論氛圍。（編輯：楊昇儒）1110422