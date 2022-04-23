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秦剛訪習近平愛荷華舊識 倡中美農業及經貿合作

2022/4/23 16:01
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（中央社台北23日電）中國駐美大使秦剛近日訪問美國農業大州愛荷華，出席中美農業高層研討會，並和曾接待習近平父子的舊識奎恩會面。秦剛在會中提倡中美農業互利合作，呼籲兩國儘快恢復正常經貿往來。

據中國駐美使館網站通稿，秦剛於當地時間21日赴愛荷華州首府德梅因市（Des Moines），出席中美農業高層研討會。包括世界糧食獎基金會名譽主席奎恩（Kenneth Quinn）、美國駐中大使勃恩斯（Nicholas Burns）和兩國農業部官員都以線上或實體方式出席。

愛荷華是美國的農業大州，中國國家主席習近平和此地淵源深厚。習近平1985年任河北省正定縣委書記時，曾帶領當地的農業團體赴愛荷華考察，並結識時任愛荷華州長、之後出任美國駐中國大使的布蘭斯塔德（Terry Branstad）。布蘭斯塔德也出席本次研討會。

曾任美國副助理國務卿的奎恩，則和習近平父子是舊識。習近平2012年還任國家副主席時，再度造訪愛荷華，就是由奎恩接待。而奎恩1980年也接待過時任廣東省委書記的習父習仲勛。

秦剛讚賞奎恩在推動中美合作、解決世界糧食安全的貢獻，並指愛荷華州在中美關係和兩國交往中地位獨特。

在研討會中，秦剛指自己這次走進美國腹地（heartland），是一次「心之旅」（journey of heart）。

他說，2021年中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創歷史紀錄。「事實證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍的呼聲。」

秦剛又表示，中美應在維護全球糧食安全方面發揮作用，促進全球經濟發展和社會穩定，推動人類永續發展。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110423

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