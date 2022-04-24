更多編輯台推薦新聞：
巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班
國際

巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望
政治

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增5092例北北桃皆破千例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增5092例北北桃皆破千例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.6 最大震度花東2級
首頁 / 兩岸

香港第5波疫情趨緩 單日染疫數低於500例

2022/4/24 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數429例，低於500例，第5波疫情漸趨緩；另新增13例死亡案例。

香港過去一週單日新增確診數維持在500至700例水平，呈穩定、緩慢下降趨勢。

綜合明報、星島日報等港媒報導，香港衛生防護中心公布，截至今天凌晨，新增221例COVID-19病毒核酸陽性、208例快測陽性確診，共增429例確診。當中19例是輸入個案，其餘為本土病例。

香港第5波疫情累積118.9萬多例病例，其中74.4萬多例是核酸檢測陽性，44.4萬多例是快速測試陽性個案。

新增13例死亡個案，第5波疫情死亡個案累計9036例，病死率為0.76%。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港每天確診數字維持穩定水平，近期有持續及緩慢向下趨勢，但每天仍有400至500例確診，仍屬於高數字，港府會持續觀察情況，並根據不同指標留意疫情發展。

歐家榮並指，香港疫情穩定，但預計未來一至兩週，即使未出現反彈，單日確診數字仍會維持3位數。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110424

延伸閱讀
染疫維持低水平 香港今增628名確診香港疫情輕微回升 新增668確診香港新增946確診 近2個月以來首次跌破1000
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載