上海官員空談保供物資 不肖分子照發疫情災難財

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（中央社台北25日電）上海淪為疫情重災區導致當地物資短缺，衍生的次生災害引發強大民怨，雖然當局坦承保供物資的確出岔並保證嚴懲不法，不肖分子仍壟斷並轉賣他省捐贈的援助物資，藉口防疫謀取私利。

中國媒體澎湃新聞報導，雲南省曲靖市向上海寶山區捐贈一批蔬菜農產品，合計7692箱，共計50噸，當地的新江內燃機公寓是受贈單位之一。

報導說，這棟公寓的負責人也就是現年50歲的張姓男子收到190箱捐贈後，並未分配給租戶，卻私吞及轉賣牟利，目前張姓男子被羈押，全案正調查中。

不僅如此，更有業者看準疫情防控期間，民眾仰賴團購獲取民生必需品有利可圖而哄抬價格並詐欺消費者。

澎湃新聞報導說，像是上海當地的某家連鎖藥局，平時在實體店面販售的食用油每桶77元人民幣（約合新台幣345元），疫情期間放在平台線上販售，每桶喊價150元人民幣。

還有店家明明公告每箱重量10斤的柑橘要價180元人民幣，但實際交貨給消費者每箱只有9斤，顯然是偷斤減兩的詐欺，林林總總，不勝枚舉。

對於不肖分子抓不勝抓的劣行，上海有關部門再次保證，要加強對不法的嚴懲，從重從快嚴查嚴辦。

另據美國之音（VOA）報導，人在美國的前中國紅十字基金會醫療救助部部長任瑞紅表示，她身邊的美國人對於上海糧食供應不足等狀況感到匪夷所思。

她說：「沒有辦法跟這些美國人來解釋…我只能跟他們說，這些官員很無能，沒有像美國那樣把老百姓的生命放在第一位。你的（冬季）奧運會也好，航天員上天也好，其實對美國人來講，都不及一個90歲老人能否在疫情期間吃上飯更重要。」

任瑞紅指出， 中國基層官員執行防疫傾向一刀切，以致效率大打折扣。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110425