為20大造勢 中共通知全國展開群眾宣傳教育活動

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（中央社台北26日電）中共中宣部今天印發通知，將在全國廣泛展開以「強國復興有我」為主題的群眾宣傳教育活動，迎接20大召開，強調要「講足新時代偉大成就，講透當前形勢任務，講清光明發展前景」。

中共第20全國代表大會預料將於10至11月間召開，習近平可望打破慣例，續任第3個5年任期的總書記。中宣部這一通知，被視為中共中央啟動全國宣傳造勢的舉措。

新華社報導，這項名為「關於迎接黨的二十大勝利召開，組織開展『強國復興有我』群眾性主題宣傳教育活動的通知」的文件，針對在全國城鄉廣泛組織開展群眾性主題宣傳教育活動，作出安排部署。

這項通知強調，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以「強國復興有我」為主題，廣泛組織開展群眾性主題宣傳教育活動，充分宣傳展示「黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革」。

通知說，要以此激勵和動員全黨、全軍、全國各族人民，更加緊密地團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍，「滿懷信心迎接黨的二十大勝利召開」。

這項通知提出，要廣泛組織開展各類群眾性主題宣傳教育活動。包括學習體驗、主題宣講、先進模範學習宣傳、紅色基因傳承教育、青少年主題教育、網上主題教育及各類群眾性文化活動等7大類活動。

其中提到，要舉辦思政公開課、主題宣講會、形勢報告會等，持續舉辦「核心價值觀百場講壇」，廣泛組織開展「百姓宣講」活動，「講足新時代偉大成就，講透當前形勢任務，講清光明發展前景」。

同時還要推出一批「時代楷模」、「最美人物」等先進典型，使「奮鬥正當時」、「奮鬥成就夢想」的思想觀念深入人心；並將黨史作為思想道德教育重要內容，納入日常教育教學和校園文化活動中，引導青少年「知史愛黨、知史愛國」。

通知還要求組織「群眾喜聞樂見的文化活動」，舉辦文化進萬家、廣場舞展演、燈光秀、快閃等活動，開展主題影視劇展播展映，深化「我們的節日」活動，引導人們體悟「新時代的幸福底色」。

通知強調，各地、各部門要堅持正確政治方向，「用習近平新時代中國特色社會主義思想教育人，用社會主義核心價值觀培育人，用中華民族偉大復興歷史使命激勵人」，「唱響主旋律、壯大正能量」。

這項通知最後不忘提醒，相關活動要做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作，確保各項活動安全有序。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110426