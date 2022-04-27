在陸台灣人躲避封控想返台 國台辦：可以再觀察

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（中央社記者張淑伶北京27日電）疫情之下，一些在陸台灣人為躲避封控選擇離開中國大陸。大陸國台辦發言人馬曉光說，這個現象可以再觀察一段時間。他說，兩岸對疫情的應對方式不同，並不是「制度之爭」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，當前疫情防控成為提問焦點。

馬曉光為大陸的「動態清零」政策辯護。他以中國是COVID-19死亡率最低的國家之一、以及2021年經濟成長率8.1%來說明，大陸的防疫總方針「可以統籌疫情防控和經濟社會發展」，能最有效保護人民的生命安全和身體健康。

對於台灣的疫情防控政策，馬曉光說，「島內各界自有評論」，並指出，有看法認為，台灣年底前大概會有400萬至700萬人確診，參照當前全球COVID-19平均死亡率，「將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的」。

在當前Omicron病毒株致病及致死率降低的情況下，台灣採取有步驟地「與病毒共存」防疫政策，大陸則堅持「動態清零」，並因此有多個區域祭出嚴格的封控管理措施。

據記者了解及綜合網上資訊，一些在大陸的台灣民眾為了躲避封控，想返回台灣或延後到大陸。針對疫情應對是否成為另一場兩岸的「制度之爭」。馬曉光重申，「兩岸關係本質上是『統一與台獨分裂』的鬥爭，不是『制度之爭』」。

他說，他記得在此之前，「有很多台灣同胞往大陸跑，覺得大陸最安全」，至於前述台灣人想返回台灣的現象，「稍安毋躁，我們可以再觀察一段時間」。

此外，對於當前上海與江蘇省昆山市台企在疫情封控下復工的狀況，馬曉光說，據了解，上海市發布首批復工復產「白名單」，其中有11家台企，已安排封閉管理生產或正在陸續恢復生產。

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他說，昆山市發布第一批60家「無疫企業」，其中含22家台企，可在閉環管理等前提下申請復工復產。

他說，上海、蘇州、昆山等地台辦和台協成立助力台企台胞紓困解難工作專班，提供相關服務。上海市台辦協調當地有關部門，出具企業證明、通行證並積極協助台企對接金融機構，為台企解決融資需求設立服務專窗，推動加快審批進度。昆山市台辦協調幫助台企解決貨運等問題。（編輯：陳沛冰）1110427