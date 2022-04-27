上海封城團購 團長疑被詐騙警方介入調查

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（中央社台北27日電）上海市封控期間，民眾仰賴社區團購。有團購團長指控，轉帳給了代購，對方卻失聯，疑似被詐騙，且這非單一個案，有的個案涉及金額達人民幣14萬元（約新台幣62.8萬元），警方介入調查中。

上海市封控期間，民眾仰賴社區團購添補日用品、食物等，進而衍生出「團長」這一角色。

據澎湃新聞27日報導，一名團長為100多戶居民的小區做團購，21日在微信上看到「上海山姆門店直供團購，誠信交易，絕不加價」等內容，對方名為「吉吉」，自稱可代購山姆會員商店物資。

這名團長當時正為物資發愁，於是立刻加了對方微信，被拉入微信群中，隨後下單訂購約4.1萬元物資。轉帳後對方卻遲未能提供採購貨品佐證資料，其他在微信群內的團長詢問相關內容卻也未獲得回覆。

貨物遲未發出，微信群中陸續有團長要求退款，吉吉卻失聯了。

另一名受害人說，先前和吉吉是透過第3人牽線認識，由一名自稱為黃鋒的男子引介。黃鋒多次協助解決物資難題，於是雙方逐步建立了信任感，黃鋒後又引介可協助山姆代購的吉吉。

這名受害人說，出於好意替吉吉拉了團購群組，初衷只是想讓更多人買到商品，這幾天情緒很失落，認為出於好心幫助別人，卻可能是被人利用了。

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山姆會員商店相關工作人員回應，目前和上海市內眾多負責團購的團長們保持直接聯繫，團長提出申請後，山姆審核通過即直接提供貨品，不存在個人代購情況。發現有不法分子利用疫情期間廣大市民求購物資的迫切心理，以各種形式冒用山姆名義組織團購，騙取代購經費，公安機關已介入展開調查。

中國社交平台微博上有民眾質疑，在疫情期間賣個菜都能賺幾十萬、幾百萬，這民生管理水平還能自稱好？對此打上大問號。有民眾批評，「安排封城的是政府，怎麼買菜和供給就不負責了」。（編輯：李雅雯/邱國強）1110427