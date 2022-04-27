封城使中國健身直播熱度增 缺乏商業模式是挑戰

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國疫情再起，多地接連採取封城措施，無法出門反而使運動、健身直播成了藍海，教練、網紅紛紛搶進，然而素質參差不齊，陸續傳出民眾受傷，同時面臨變現難、留存率低的挑戰。

定居在上海的藝人劉畊宏近日於抖音直播自創的健身操，在中國掀起全民跳毽子操的風潮，抖音粉絲不到兩週增加近4000萬，在封控中的上海站上了流量的風口。

劉畊宏成功「出圈」被視為這次上海封城中的一項「奇蹟」，隨後緊接而來的是「運動、健身直播」話題再次被提起，並被視為有機會在這輪疫情中找到一直以來缺乏的「商業模式」。

綜合澎湃新聞、中新網、新浪科技，在直播式微、電商直播遭到強力監管的環境下，加上疫情限制各種活動舉行，平台正不遺餘力挖掘「宅經濟」中的剩餘直播紅利，健身直播就是其中之一。

報導引述「抖音運動健身報告」顯示，線上健身趨勢越來越明顯，截至2021年底，抖音粉絲過萬的運動健身創作者超過6萬名，健身類主播2021年直播收入年增141%。若將時間拉長來看，2017至2021年線上健身成長速度達24.1%，同期線下健身產業成長速度僅為6.6%。

報導提及，「運動、健身直播」熱度毋庸置疑，特別是在這段時間以來，藉由劉畊宏等名人加持，使得這一個領域持續加溫。然而，接連而來傳出民眾跟著直播在家中做運動卻不慎受傷，以及對於商業模式的質疑，都成了挑戰。

報導引述生產智慧運動設備以及提供運動智慧化方案的青島邁金智慧科技副總裁宋曉天分析，直播健身面對如何把人留住的難題，「用戶進來看一眼，能留下已經很不容易了，更何談實現有效轉化。」

他觀察，疫情催生的這波線上健身熱潮，參與的大多數都是非專業人士，對於這些人來說，各個平台的免費影片就足以支撐起他們的需求，願意為健身額外花錢的仍在少數。

此外，線上健身教練水準良莠不齊、缺乏監管也是隱憂。

報導提到，並不是所有的健身都適合線上學習，而且專業有效的健身過程至少要包含教、學、練、測、評幾個步驟，但是直播健身顯然無法達到全部的要求。教練與使用者隔著螢幕，缺少一對一督促，效果不盡如人意，盲目跟風訓練後，動作不確實可能增加受傷風險。（編輯：呂佳蓉）1110427