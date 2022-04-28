中國4月逾55萬人染疫 官方：上海疫情明顯下降

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（中央社台北28日電）中國衛生當局今天說，4月以來，中國大陸COVID-19本土感染者累計55萬3251例，病例近10天持續下降。其中，上海市疫情整體呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險正逐步降低。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制28日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒指出，當前中國現有本土確診病例和正在醫學觀察的無症狀感染者近10天來持續波動下降，一些地區陸續實現社會面清零，恢復正常生產生活秩序。

國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，4月以來，中國大陸31個省市區累計報告本土感染者55萬3251例，波及除西藏外的所有省份。全國疫情仍主要以上海市和吉林省兩地的規模化疫情為主，兩地報告感染者數占全國總數的95%以上。

他說，目前，河北、江蘇、浙江、遼寧、安徽、江西、北京等省份疫情處置「積極有效」。吉林省疫情呈持續下降態勢，吉林市疫情已進入隔離點陽性清零階段，長春市疫情進入封控管控區清零階段。

吳良有說，上海市疫情整體呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險正逐步降低，但防控形勢依然嚴峻，防反彈防外溢任務十分艱巨。

據官方通報，4月22日開始，上海新增本土病例已連續6天遞減。

上海昨天新增本土確診1292例、無症狀感染者9330例，扣除過去無症狀感染者轉為確診858例，單日新增9764例，這是自4月4日以來，上海首度新增本土病例跌破1萬例。

不過上海今天又有47名確診者死亡，這波疫情累計已有285人病故。

針對當前老年人疫苗接種情況，吳良有指出，目前60歲以上老年人接種覆蓋人數達2億2691.6萬人，完成全程接種（2劑）2億1503.7萬人，覆蓋人數和全程接種人數分別占老年人口的85.94%、81.44%。加強免疫接種（3劑）已完成1億5992萬人（約57.3%）。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110428