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上海防疫志工疲勞引心肌梗塞 排不上救護車身亡

2022/4/26 14:21（4/26 14:26 更新）
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陸媒報導，上海一名小區的防疫志工24日晚間因勞累過度引發心肌梗塞，因排不上救護車死亡。圖為13日上海徐匯封控的社區居民排隊等待核酸檢測。（中央社檔案照片）
陸媒報導，上海一名小區的防疫志工24日晚間因勞累過度引發心肌梗塞，因排不上救護車死亡。圖為13日上海徐匯封控的社區居民排隊等待核酸檢測。（中央社檔案照片）
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（中央社台北26日電）陸媒今天報導，上海一名小區的防疫志工24日晚間因勞累過度引發心肌梗塞，他曾經打過急救電話，但卻一直排不上救護車，最後在妻子開車送往醫院途中過世。

上海應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施「動態清零」政策，除了醫護人員外，基層的居委、志工被推上組織社區防疫的前線。

據第一財經26日報導，這名離世的志工是中國商飛CR929副總設計師、複合材料中心副主任孟慶功，年僅43歲。

孟慶功從3月底開始就在自己居住的社區做志工，當時他做志工的事蹟，中國商飛公司旗下上海飛機製造有限公司官方微信還做過介紹。

文章說，因社區封控管理，孟慶功當起了社區防疫志願者（志工），他挨家挨戶通知居民參加核酸檢測，以及宣傳社區的防疫政策。

孟慶功當時表示，「業主群一發出通知，我立即就報名了，我是黨員嘛」，根據他本人描述，他的主要工作是通知和引導，「工作內容雖然簡單，但是感覺挺有意義」。

孟慶功離世的消息昨天在中國網路傳開。

一張微信群截圖顯示，「各位鄰居、志願者們：社區志願者、三片區負責人孟慶功同志4月24日21時許，因勞累過度突發疾病，搶救無效，離開了我們。孟慶功同志自3月中旬以來，一直致力於社區的志願活動，對孟慶功同志的離開，我們致以沉重的哀悼，對孟慶功同志的家屬表示誠摯的慰問」。

根據第一財經報導，孟慶功4月24日晚間突發心肌梗塞，曾經撥打急救電話120，但一直排不上救護車，最終在妻子開車送往醫院的途中逝世。

第一財經向中國商飛公司確認，孟慶功近日在上海逝世。

中國商飛是中國研製大型民航飛機的國有企業，孟慶功參加設計的CR929是中俄聯合遠端寬體客機的簡稱。他在世時，曾經獲得上海市「五一勞動獎章」、中國商飛公司「優秀共產黨員」等。

孟慶功突然病發離世，再度引發民間對「動態清零」政策與次生災害的討論。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110426

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