上海市疫後振興 機構：建議發放消費券

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（中央社台北27日電）上海市採取強硬封控措施因應COVID-19疫情，產經受創甚深。上海社會科學院經濟研究所建議，可發放消費券以獲得疫後振興效果，提高居民消費能力、改善居民消費意願，達到刺激消費目的。

上海社會科學院經濟研究所研究員詹宇波在澎湃新聞智庫報告27日撰文中，作上述表示。

詹宇波表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊浮現於3月中下旬，從目前發展趨勢來看，恐將延續至5月初，疫情對經濟的負面影響將體現在第2季，預計經濟全面復甦將出現在第3季。從不同經濟部門受到的影響來看，疫情對於上海的消費造成較大衝擊。

根據上海市統計局數據資料，上海社會消費品零售總額在今年第1季年減率3.8%；其中批發和零售業零售額年減率3.4%，住宿和餐飲業零售額年減率達8.7%。

詹宇波推估，疫情對消費的抑制作用會在第2季持續下去。他說，近10年來最終消費（包括食衣住行、文化、教育等支出）對上海經濟增長的貢獻度一直維持在55%以上，在2018年曾高達68.31%。受到疫情影響，2020年最終消費對上海經濟成長的貢獻度，由2019年的63.1%驟降至6.35%，衝擊十分巨大。

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詹宇波建議，政府可以發放消費券作為疫後振興鼓勵。2020年疫情過後，為了修復受到衝擊的消費市場，全國有超過300個地方政府發放消費券，提高居民消費能力，也改善居民消費意願。上海可以延續「五五購物節」等活躍消費市場做法，透過發放消費券取得更好的消費刺激效果。

詹宇波提到，抵禦疫情、支撐經濟恢復性成長的主要力量仍來自於投資，建議以五大新城建設為投資重點。目前新城跟上海主城在基礎設施、公共服務、生活設施等方面還有較大差距，可以透過加大投資為新城導入更多產業和人口。（編輯：李雅雯/邱國強）1110427