北京疫情升溫 再擴大核酸檢測範圍

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（中央社記者張淑伶北京28日電）北京疫情持續升溫，27日新增50名COVID-19感染者。先前未加入核酸檢測的延慶區，今天起開始大規模篩查。在疫情最嚴重的朝陽區，朝陽醫院本部今天臨時宣布暫停門急診。

根據北京衛健委官網，27日，北京市新增48例本土確診病例和2例無症狀感染者，另新增1例境外輸入確診病例。

新京報報導，北京延慶區官方發布，目前疫情形勢嚴峻複雜，為有效阻斷疫情傳播，延慶區決定從4月28日起，對生活、工作在延慶的人員分批次進行區域大規模核酸檢測。

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中國青年報報導，北京朝陽醫院本部今天發布通知，表示根據國家和北京市疫情防控要求，即刻起，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院本部門急診暫停接診患者，本部院區實施封閉管理，恢復時間另行通知。

北京市衛健委表示，「五一」假期將至，人員流動增加了傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。（編輯：周慧盈）1110428