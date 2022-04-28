上海封控滿月員工困辦公室 金融團體促修政策

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（中央社台北28日電）上海市採強硬封控應對COVID-19疫情滿1個月，亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）發信敦促官方修正政策，讓關在辦公大樓也滿1個月的金融業員工有和他人輪班離開辦公室的機會。

上海市為應付疫情，從3月28日起分階段分區封控，後又採全域靜態管理，有些辦公室員工為顧及工作和不出門的防疫措施，直接入住辦公室。強硬防疫封控措施迄今滿1個月。

路透社28日報導，金融遊說團體亞洲證券業和金融市場協會敦促上海市官方放寬滯留在辦公室的金融業員工防疫規定。許多協會成員因應工作需要困在辦公室內長達1個月，因為目前法規要求金融公司在現場保持最低員工人數以維持交易業務，這就是金融業員工不得不留在辦公室的原因。

報導指出，協會在4月26日發給官方這封信件，訴求讓金融公司可以輪替辦公室員工，多達2萬名銀行家、交易員等金融業工作者不得不留在上海市陸家嘴區辦公大樓裡，因為在封鎖期間，他們仍必須維持中國金融活動運作。這些員工在辦公室內有氣墊床、枕頭和毯子，以及有限的設施。

這封信件內容提到，金融業員工被困在辦公大樓內數週，與家人分離；尚不確定疫情會持續多久，或是未來疫情再發生會否有額外的封鎖，「我們尋求輪換支持的解決方案，建立一個可持續的模式並促進金融市場的穩定」。

協會對此拒絕評論；上海市政府對此消息沒有做出回應。路透社強調，確實曾經檢視過這封信件副本。

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報導提到，ASIFMA與包括歐盟商會在內等國際商業團體，都在敦促中國修改防疫政策，允許讓一些COVID-19患者居家隔離。嚴苛封鎖措施損害了商業前景且擾亂日常生活，部分金融業專業人士只在上海市待了幾年，現正準備搬回香港和其他離岸中心。

根據亞洲證券業和金融市場協會官網介紹，ASIFMA是1個獨立的區域貿易協會，擁有超過165家會員公司，包括各個主要金融機構。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110428