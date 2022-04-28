中國人大法工委因反硬隔離文章遭封號 微信道歉

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（中央社台北28日電）COVID-19疫情期間，面對因封控等因素而湧至的民怨，微信等中國各大網路平台據指加大言論監督和刪文力度，不料近日「誤封」了人大法工委的帳號，微信為此道歉，並說是AI的錯。

香港星島日報今天報導，中國全國人大微信公眾號2020年3月曾發布「全國人大常委會法工委就疫情防控有關法律問題再次發聲」一文，而微信平台昨天審核後確認，其中涉嫌違反相關法律法規，帳號因此被臨時封禁。

報導說，網友發現後，怒斥「誰給了微信這麼大的權利（力）」，並說終於明白了「規」勝於法。

微信平台事後道歉並解釋說，因為主要依靠人工智慧（AI）識別關鍵詞，人工智慧誤封了帳號。此外，由於臨時招聘的員工未依照要求進行人工覆核，導致失誤，已解聘辭退這名臨時工。

中國大陸近期疫情再起，為防止擴散，一些地方採取「一律勸返」、「鎖死家門」等「硬隔離」防控措施，引發爭議。

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對於這些措施是否有法律依據一事，全國人大法工委在上述發表於兩年前的文章就已明確表示，採取這些措施的前提是已經發生病例或者確有傳染危險，要根據當地疫情發展狀況因應施策、分類指導，不宜採取對外地人員「一律勸返」、對被隔離居民「鎖死家門」等「一刀切」的「硬隔離」措施。

文章表示，這些措施超出必要和限度，影響公民的合法權益和經濟社會的正常運行，既不合法，也不合理。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110428