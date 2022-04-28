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全球掀搶煤熱潮 中國將進口煤炭稅率調降為0

2022/4/28 18:46
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（中央社者吳柏緯上海28日電）俄羅斯煤炭遭多國制裁後，引發全球搶煤熱潮。面對這樣的壓力，中國當局今天宣布，5月1日到2023年3月31日間，對進口煤炭實施稅率為0的暫定稅率。

美、英、日等國陸續對俄羅斯煤炭祭出禁令後，尋求替代來源成為當務之急，這也牽動了煤炭產業鏈，全球掀起搶煤熱潮，煤炭價格近期水漲船高。

中國雖不願鬆口加入抵制俄羅斯行列，但據路透社、德國之聲報導，中國海關總署20日發布的數據顯示，今年3月中國從俄羅斯進口煤炭312萬噸，較去年同期的440萬噸明顯暴跌，年減達29%。

報導指出，中國企業大幅削減俄羅斯煤炭購買量，一大原因是企業難以從國有銀行獲得相應的融資，而國有銀行不願融資的原因是擔心西方的制裁。

在全球搶煤大環境下，為了確保煤炭進口優勢，中國國務院關稅稅則委員會28日發布公告：「為加強能源供應保障，推進高質量發展，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。」

除了免除進口煤炭關稅，中國當局也在國內針對煤炭持續「保供穩價」。

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中國國家發展改革委價格司近日召開專題會議，研議「煤炭領域哄抬價格違法行為」的標準，強調煤炭市場穩定運行，不僅有利於煤礦穩定生產、煤電平穩出力、維護國家能源安全，還有利於推動上下游行業共同發展。

中國煤炭運銷協會今天也發布倡議書，倡議業者進一步推進優質產能釋放和有序生產，認真落實煤炭中長期合約簽訂履約要求，確保煤炭價格在合理區間運行。（編輯：楊昇儒）1110428

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