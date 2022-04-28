疫情衝擊 中國五一連假客流量預估大減62%

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（中央社台北28日電）中國即將迎來為期5天的五一連假。由於疫情衝擊，中國交通官員今天說，預估五一假期的客流量1億人次，較去年下降62%。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制28日下午舉行新聞發布會，中國交通運輸部應急辦副主任周旻在會中指出，五一假期從4月30日到5月4日，共5天的時間。隨著假期的臨近，民眾的出行意願較平日有所增強，休閒出遊、返鄉探親需求有所增加，人員的集中流動性將進一步增大。

周旻說，根據預測，五一假期客流主要呈現以下三個特點：

一是客流量較去年明顯下降。預計假期全國客運量1億人次，日均2000萬人次，較2021年同期下降62%左右。

二是客流呈現「兩頭高、中間低」的態勢。預計假期客流高峰將集中在首日，達到2250萬人次，但較2021年下降61%左右。

三是客流出行以「就地、就近出遊」為主。受疫情形勢和各地防控政策影響，假期群眾旅遊半徑將較正常時期有明顯減小。

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周旻並指出，預計五一假期全國高速公路日均流量為2700萬輛，比去年同期降低49%左右。其中，長三角區域流量將大幅下降，粵港澳大灣區、成渝地區預計流量相對較高。假期公眾出行將出現以區域中心城市為圓心的「本地游、周邊游、短途遊」潮汐性特徵。

國鐵集團客運部副主任朱文忠在會中指出，五一小長假鐵路運輸從今天啟動，到5月5日結束，為期8天。受疫情影響，預測客流總體處於低位運行，全國鐵路預計發送旅客3200萬人，日均發送旅客400萬人。但是，低風險地區的中短途探親、旅遊客流預計較平時略有回升。（編輯：楊昇儒）1110428