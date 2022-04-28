股市低迷之際 中國調降股票交易過戶費

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（中央社台北28日電）股市低迷之際，中國有關當局今天宣布，4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50%。滬深A股、北京A股和掛牌公司明天起統一調降為成交金額的10萬分之一。

中國證券登記結算公司官方微博28日晚間作以上發布，宣稱這是為深入貫徹落實國務院金融委專題會議精神，促進資本市場平穩健康運行，進一步透過降低投資者成本激發市場活力、加大對實體經濟的支援力度。

股票交易過戶費減半，陸媒形容「中國2億股民迎來利好消息」。按A股日均人民幣1兆元（約新台幣4.47兆元）的成交金額估算，股票交易過戶費大約每天從約4000萬元的規模，降低到2000萬元。

據每日經濟新聞報導，中國結算此前共調降過3次A股交易過戶費，發生的時間分別為2012年6月1日、2012年9月1日、2015年8月1日。而這三個時間點，都發生在A股市場持續走弱的背景下。這次調降50%，幅度為歷次之最。

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報導引述復旦大學金融學院教授張宗新表示，這次股票交易過戶費總體大幅下調，是證券行業貫徹國家減稅降費精神的具體舉措，這不但減輕了市場參與者負擔，更是透過減少市場交易成本進而有助於啟動市場的活力，有利於證券行業長期健康發展。

在中國股市交易會產生股票交易過戶費、交易傭金（手續費）與印花稅。目前，投資者交易A股的交易費用由雙向收取的傭金（政策規定傭金不足5元按照5元收取）、 花稅（成交金額的千分之一，賣出股票時收取）、雙向收取的過戶費（調降後按成交金額的10萬分之一收取）三部分組成。（編輯：楊昇儒）1110428