防堵境外網軍 中國社群平台強制顯示用戶IP屬地

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（中央社台北29日電）為符合政府新規，中國微博、抖音等網路社群平台相繼強制顯示用戶IP屬地後，用戶數最多的微信今天也宣布跟進，相關新規明顯劍指境外用戶。大陸網友多認為這是要防堵境外網軍。

微博昨天公告全面展示用戶主頁與發表評論用戶IP屬地後，有網友分析，受此影響最大的有兩種人，一是國內假裝國外的，二是國外假裝國內的。

中國國家網信辦去年10月發布「互聯網用戶帳號名稱信息管理規定（徵求意見稿）」，明定平台應當以顯著方式，在用戶帳號訊息頁面展示帳號IP位址屬地；境內用戶IP屬地需標注到省（區、市），境外IP屬地需標注到國家（地區）。

綜合新浪科技、紅星新聞等陸媒報導，抖音、快手、小紅書、今日頭條、知乎等，近期相繼上線了「網路用戶IP位址顯示」功能，在境外可以顯示國家，在境內則可以顯示到省市，而且用戶無法關閉，也就是說，IP位址為強制顯示。

上月遭網管當局進駐整改的豆瓣，26日也更新個人訊息保護政策，要求用戶註冊豆瓣帳號，必須完成實名制認證，提供人臉訊息，否則不能使用「發布」、「創建小組」等功能。豆瓣並要求境外用戶綁定中國大陸手機號碼才能發文，此舉被許多「小粉紅」解讀「境外網軍玩完了」。

微博管理員28日公告，全量開放評論展示發評IP屬地功能，同時，也在微博用戶的個人主頁上線展示IP屬地功能。強調此舉是為了減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為。

微信今天也宣布跟進。「微信珊瑚安全」發文稱，微信公眾平台將顯示用戶發布內容時的IP屬地。該功能將於近日進行測試，後續將根據測試情況陸續對用戶開放。

大陸網友多認為強制顯示IP屬地明顯針對境外用戶，反應兩極。許多人批評此舉侵害隱私權，恐助長地域用戶之間的衝突；但更多人表態支持，認為可有效整治鍵盤俠、防堵境外勢力，不造謠就沒啥好怕的。

微博實施一天迄今，仍有許多IP在境外的網友發表評論，自嘲因此淪為「境外勢力」；首當其衝反而是境內的許多明星、網紅、知名博主。

許多明星的社群發文被網友彙整後，發現IP屬地時常變換，直指明星之間發文互動，背後根本就是工讀生在操作。

還有許多冠上美國、俄羅斯、英國等粉絲量排名靠前的博主，也因此露餡IP根本就在國內，不在聲稱的國家。例如，粉絲破千萬、微博2021十大影響力海外大V博主「英國那些事兒」 ，其微博地址填寫為「海外 英國」，但IP屬地顯示在廣東省。

「英國那些事兒」今天照常發文不動聲色，但已遭許多網友留言譏諷只是人在廣東的「外網搬運工」。（編輯：楊昇儒）1110429