疫情衝擊中國小微企業 近4成金流不足1個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海30日電）疫情造成中國經濟放緩，不只大企業叫苦連天，小微企業受到的衝擊更是劇烈。根據一份最新的調查顯示，有近4成的小微企業現金不足支撐1個月，如果疫情持續將有倒閉風險。

根據香港經濟日報報導，北京大學、螞蟻集團研究院、網商銀行近日共同發布「中國小微經營者調查2022年一季度報告暨2022年二季度中國小微經營信心指數報告」，提及今年第1季中國小微經營者遇到「營業收入」、「現金流維持時長」及「利潤率」的「三降困境」。

根據報告，有近4成受訪的經營者表示現金流不足支撐1個月，換句話說，若這些企業所在地的疫情再持續1個月，且維持嚴格的疫情防控措施，這些企業就會面臨倒閉風險。後續更可能引發失業潮。

報告指出，雖然中國官方陸續推出多項政策支持企業，藉以穩定經濟、保障就業，然而目前仍有2/3的小微經營者未無法享受這些政策的幫助。約83%的小微經營者沒有繳納社保、約60%無需繳稅、約37%沒有融資需求，因此社保緩繳、減稅降費、普惠金融支持等政策，並無法支援這些企業遇到的困境。

在這樣的情況下，小微經營者對未來的展望更加悲觀。

報告指出，小微經營者對第2季的經營信心總指數落到榮枯線以下。市場需求方面，小微經營信心指數雖處於微弱樂觀區間，但在營業收入、僱員規模、運營成本等3方面的信心，均處於悲觀區間內。

整體而言，在所有的小微企業中，公司制企業的信心指數優於個體戶的信心指數。（編輯：楊昇儒）1110430