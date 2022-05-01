鬆綁港人來台就業定居喊卡 民團重申落實HF177

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（中央社記者李雅雯台北1日電）政府規劃鬆綁港人來台就業定居相關事宜，由於外界提出國安疑慮暫喊卡。民團經濟民主連合今天發出聲明，重申落實HF177庇護居留；陸委會回應，相關討論會持續和外界溝通。

經濟民主連合長期關注香港抗爭者在台庇護問題，今天並發出聲明重申，落實既有制度HF177庇護居留有其必要性，應先聚焦解決香港抗爭者來台尋求庇護的人道救援問題。

經濟民主連合聲明指出，倡議政府落實原先就有的HF177庇護居留，「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害，經行政院大陸委員會會同有關機關審查通過者」可留台，藉此解決香港抗爭者在台居留問題，可在台灣安身立命，不用擔心護照過期或就學、就業中斷影響居留。

聲明強調，落實HF177庇護居留是先聚焦解決香港抗爭者來台尋求庇護的人道援助問題。政府部門若擔心2年觀察期不足以進行抗爭者身分辨識與國安審查問題，可在既有架構下修改延後取得「定居」期間。對於未能進到政府人道救援專案的部分抗爭者，也應透過更細緻化法制作業，區別不同層級需求，賦予不同法律效果。

聲明提到，理解政府部門在鬆綁港人就業定居方案上的用心，但是這個方案涉及移民和人口政策，申請人數遠較HF177庇護居留申請人來得多，另也建議必須有愈加周延的規畫和配套，例如：如何強化國安審查人力和能力、香港移民年度總限額等。

陸委會副主委邱垂正接受中央社電訪時回應，HF177庇護居留先前討論多時，由於對於申請人背景未能充分掌握，且獲得定居時間恐太快，經過與多方討論後未採取這個方式；而是以專案協助循就學、就業途徑，這也是為了使其能在台灣自立自主。

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邱垂正坦言，HF177庇護居留拉長取得定居觀察期也有討論過，仍有待消弭的疑義。感謝外界對於港人來台問題提供意見，將會持續與各界充分溝通，期望可以在國家安全、人道援助和吸引專業人才上找到平衡點，完善相關機制。

為解決港人目前在台居留、定居等相關問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件，可申請定居。政府本擬於5月1日公告新制，由於民意反彈、立委持保留態度等因素而暫緩。（編輯：邱國強）1110501