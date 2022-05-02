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上海本土新增7333病例 連2天未破萬

2022/5/2 10:01
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（中央社台北2日電）上海今天通報本土COVID-19新增染疫病例共7333，死亡病例32例。這是上海連續2天通報本土染疫低於萬例以下，疫情逐步趨緩。

根據上海市衛生健康委官方微博「健康上海12320」，上海今天通報，1日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例727和無症狀感染者6606例。

其中529例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198例確診病例和6548例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增病例數相較前一天減少539例。

1日零時至24時，上海新增本土死亡32例，平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32名患者死亡的直接原因均為自身疾病。上海這一波疫情從4月17日起，累計死亡454例。

從今年2月26日0時至5月1日24時，上海累計本土確診5萬4091例，治癒出院3萬6515例，在院治療1萬7122例（其中重型441例，危重型93例）。現有待排查的疑似病例零例。

另據財新網報導，上海疫情轉好之際，從1日開始，防範區範圍內的居民可在有限範圍內出社區進行活動，涉及人口約1500多萬人。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110502

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