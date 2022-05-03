港專才申請定居無直通車 政府有專案及國安審查

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（中央社記者沈朋達台北3日電）針對立委擔憂放寬從事專業工作港人申請在台定居有國安疑慮，陸委會表示，政府有4道關卡把關。且相關修法並非「直通車」，政府在港人申請定居時會有專案認定及國安審查。

大陸委員會發言人邱垂正今天接受中央社電訪時表示，政府機關作為國家安全守門人，針對可能的風險都會加強防範把關。

他說，這次香港專業人才來台定居方案涉及的國家安全面向，政府已從「居留審查」（對專業人士申請來台就業居留進行審查）、「5年觀察期」（新制在居留第5年可申請定居，期間須定期審核居留身分）、「專案認定」（跨部會審查專業是否符合台灣需求，以及數量是否衝擊就業市場）和「國安審查」（由國安單位進行個案審查）4道關卡嚴格把關，以確保國安零風險，請國人放心。

邱垂正說，近期立法委員對相關措施的提醒和建議，陸委會深表感謝，也會進一步溝通化解疑慮，爭取支持，待意見整合凝聚共識後，將儘快公布實施。

據了解修法的人士表示，本次修法並非讓從事專業工作的港人，從居留到定居有「直通車」。也就是符合條件的港人在居留5年且滿足相關條件後，仍要重新申請定居資格。

在申請定居階段，政府會透過「專案認定」審查申請人是否為國家所需要的專業人才，並控管數量，以確保獲定居資格者，都是台灣所需的人才。「不會出現排山倒海的新移民，人人都有投票權的情況」。

此外，政府在申請定居階段也會對申請人進行嚴格的「國安審查」，以將安全風險降到最低。

近日有立委主張應將協助香港民運人士的機制，和吸引專業人才的管道「分流」。

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但據了解，相關部門擔心這樣會讓參與抗爭的港人「被標籤化」，身分恐遭披露，未來面臨更大風險，因此無意採取這一作法。

為解決港人目前在台居留、定居等相關問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件，可申請定居。政府本擬於5月1日公告新制，但由於多名立委擔憂國安疑慮、民間也有反對聲浪，而暫緩實施。（編輯：邱國強）1110503