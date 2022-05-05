多達344艘貨船港外等待 上海塞港情況仍嚴重

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（中央社台北5日綜合外電報導）中國這波COVID-19疫情雖趨緩，但因上海防疫封控導致運載原物料船隻排隊情況仍嚴重，上海仍有344艘貨輪塞在港外無法卸貨，數量較4月增加34%。

中國官方今天通報，本日新增5038例本土確診，其中上海占4651例，北京占50例，上海已從4月峰值時的2萬多例逐步減緩。

但路透社引述加拿大皇家銀行（RBC）一份研究指出，當前全球有1/5的貨輪塞在各港口外，以上海為例，目前有344艘貨輪還在等著進港，比上月多34%；現在從中國的倉庫運送貨品到美國，恐需比一般時間再多74天。

美國財經媒體指出，上海3月底啟動防疫封鎖後，船隻排隊情況大幅惡化，船東紛紛想把船隻調到其他港口，從而避開上海卡車司機短缺和倉庫的關閉。

船東和貿易商指出，由於上海港口工人短缺，導致船隻卸貨所需文件運送延遲。同時由於卡車無法將貨物從港口運往加工廠，運送銅、鐵礦石等金屬的船隻也被困海上。

知情業內人士先前表示，塞港一定程度上還蔓延到其他港口，船隻被進一步轉移到卡車貨運服務未受影響的青島和天津。（譯者：陳亦偉）1110505