中國誇稱挺農民工學 卻是疫情當下受創最深一群

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（中央社台北7日電）中國當局向來標榜最挺農民工學，不過大疫當前因中共中央堅持貫徹動態清零的嚴格防疫管控，他們卻成為受創最深的弱勢，估計至少2.9億人慘遭波及。

據「紐約時報」（The New York Times）報導，中國當局以嚴厲的防控措施，遏止眼下嚴重的疫情，城市封鎖工廠企業停擺，約2.8億從事製造與建築的農民工，還有1100萬即將畢業的大學生，處境最堪憐。

報導指出，農民工雖是中國經濟支柱，但他們一直苦撐著維持不穩定的生計，工資微薄，幾乎沒有勞保或福利，而且當前疫情嚴峻，他們的情況變得更糟。

報導說，農民工通常住在公司的宿舍或簡陋的臨時住所，據中國媒體報導和社群媒體的發文，工廠因爆發疫情停工，許多人付不起房租被困在單位，有些人睡在天橋下或住在電話亭裡。

報導指出，快遞員是獲准繼續開工的少數工種之一，他們被迫在放棄收入與冒著不能回住處的風險之間做選擇，還有人選只好替當局修建方艙醫院或者在隔離設施打工搏命賺錢，結果卻不慎染疫。

報導說，官方數據顯示，儘管封控措施使深圳和上海這兩個經濟引擎癱瘓，但政府的主要指標—城鎮調查失業率3月份比2月份僅略增0.3個百分點，普遍認為低估了。

報導說，因官方公布的失業率沒有納入農民工，只統計能夠在兩週內開始工作的失業者，排除長期因封城足不出戶的民眾，或越來越多遲遲無法就業的年輕人。

既然數字看不出癥結，報導說，從當局公布的政策即可發現端倪，國務院總理李克強近來宣布，要採取發放補貼的非常措施照顧農民工，並且要補貼雇用年輕人的企業。

報導指出，摩根士丹利亞洲區前主席、現任耶魯大學傑克遜全球事務研究所高級研究員羅奇（Stephen Roach）說，由此可知，情況比官員透露的嚴重，因2008年全球金融危機前，當局也曾調高失業補助。

報導說，他表示：「國務院的聲明本身就是一個暗示，透露勞動市場的臨時工這部份，很可能面臨中國自2008、2009年以來最大的挑戰。」

報導指出，甚至李克強宣布擴大失業補貼，卻沒有說明工人們如何才能拿到，中國雖有失業保險，但許多農民工不符合投保條件或不知道如何申請。

報導說，而如何確保大批即將從校園投入社會的畢業生穩定就業，制定政策的有關單位更是感到憂心，但今年的就業缺口尤其嚴重。

報導指出，據北京人民大學和智聯招聘發布的報告，今年首季，每名應屆畢業生只有0.71個工作機會，這是自2019年發布統計數據以來最低的。

報導說，羅奇表示：「對於總是最關心社會穩定的國家，讓年輕人剛畢業就面臨就業上的重重困難，絕非這個制度所希望看到的。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110507