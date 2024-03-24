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中國學者：各地方應考量就業 給地攤商販生存空間

2024/3/24 21:23
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（中央社台北24日電）已故前中國國務院總理李克強曾倡導「地攤經濟」，但地攤經常成為城管整治對象，衝突不斷。中國學者王小魯近日主張，官方須對未來就業形勢未雨綢繆。其中，各地方政府應導向「就業優先」，給予地攤商販適當的生存空間和支持。

王小魯並表示，中國各地方政府應該多學學山東淄博和黑龍江哈爾濱經驗，「街頭攤販經濟不容輕視，對地方就業可以有重要的貢獻」。

現任中國國民經濟研究所副所長、研究員的王小魯，日前在「中國就業促進會」微信公眾號發表署名文章，提出上述主張。

王小魯指出，中國未來就業形勢需未雨綢繆。其中，人工智慧（AI）的發展將持續對就業產生替代效應，未來AI替代勞動就業將是趨勢。而人工智慧在抵消人口高齡化減少勞動力供給問題的同時，也會為就業職位減少帶來顯著影響。

他表示，目前中國大專院校畢業生就業存在「結構性錯位」。一方面畢業生就業難，另一方面企業又缺乏適用的人力資源。說明教育制度需要改革，去行政化，拓寬管道，多種形式辦學，為不同企業提供合適的人才。

王小魯為此提出對策及建議。其中包括，中國各地方政府應多學學淄博和哈爾濱經驗，「街頭攤販經濟不容輕視，對地方就業可以有重要的貢獻」。各地方政府在考慮市容環境的同時，應以「就業優先」為導向，給予地攤商販適當的生存空間和支持。

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他並提出，各地方政府應考慮在適當時機修訂勞動合同（合約）法，修改過於嚴苛的條款，為企業雇用員工提供更寬鬆的條件。既要保護勞動者權益，也要權衡企業用工成本效益，兩頭兼顧，既助力民營經濟健康發展，也增加雇工需求，拓寬就業管道。

王小魯還表示，應拓展「靈活就業」管道，鼓勵創業和「自就業」。此外，中國需要更多的企業孵化器和風險投資。（編輯：邱國強/周慧盈）1130324

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