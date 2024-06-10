港前財政司長認同羅奇：香港應不同於中國城市

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（中央社記者張謙香港10日電）香港前財政司司長曾俊華在社群媒體撰文，表示與摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）對香港有一個共同看法，就是「香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市」。

他並認同，「一國兩制」應在港永久實施。

過去曾長期在港工作的羅奇，今年初在英國金融時撰寫題為「我痛苦地承認香港已經玩完」（It pains me to say Hong Kong is over）的文章，引起強烈迴響。

他近日訪港並接受明報訪問時，重申維持「香港玩完」的觀點，又認為香港必須捍衛其獨特性，與大陸城市有所區分。

曾俊華昨天在臉書（Facebook）撰文表示，他前幾天與羅奇見了面，他們不約而同地認為，「香港必須繼續成為一個不一樣嘅（的）中國城市，而呢個正正係（這正是）香港嘅（的）生存之道。」

他說，香港能夠繼續成為中國獨一無二的國際金融中心，不單對香港好，對中國也有好處，但香港要維持這個地位，而非成為他人所說的「金融遺址」，就要重建外界的信心，比如講清楚香港法令的紅線，令大家不用擔心會觸犯法令。

曾俊華所指的法令，明顯是指香港國安法和基本法23條立法。

他在文章中還表示，在疫情過後，香港經濟的復甦步伐不如預期，香港的國際地位以至歐美對香港和中國的政策也有所改變，但一些中東、南美洲甚至非洲國家，反而對來港投資的興趣增加，這就是所謂有危亦有機。

他說，早前見了一位為一個卡達皇室家族辦公室管理資產的負責人，對方表示，多年來，他們都沒有投資過亞洲市場，但最近卻考慮在港投資的可能性，所以專程來港，了解投資環境。

曾俊華表示，在會面中，對方問了很多問題，包括既然「一國兩制」對實施資本主義的香港如此重要，為何不宣布「一國兩制」在港永久實施，不必有2047年這個限期。

他說，過去也有其他投資者問過同一個問題，而他也認同這個想法，希望北京中央可以從消弭外界對香港未來定位的疑慮，在策略上有所考慮。

曾俊華曾於2017年競選行政長官，當時的競爭對手有前政務司司長林鄭月娥和退休法官胡國興，最後林鄭月娥當選。（編輯：唐佩君）1130610