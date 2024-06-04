羅奇：現在仍維持香港玩完觀點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港4日電）摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近日再度訪問香港，他接受媒體專訪時說，現在仍維持「香港玩完」的觀點。

過去曾長期在港工作的羅奇，今年初在英國金融時撰寫題為「我痛苦地承認香港已經玩完」（It pains me to say Hong Kong is over）的文章，引起強烈迴響。

明報今天報導，羅奇近日再度訪港，期間接受該報專訪時，重申以上看法。

對於為何撰文提出「香港玩完」，他在訪問中說，文章源於去年1月疫情後再來港，見了香港朋友及昔日投行客戶，聽到他們對香港將來路向的意見；他其後再兩度來港，每次都感受到港人對未來關注日深，故撰文提醒。

他說，香港與中國大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間愈來愈小，因此現在仍維持「玩完」的觀點。

他強調，自2019年，香港的「一國兩制」定義已改變，「不代表沒有兩種制度，只是我們未必願意承認，是更有中國特色的兩制」。

他說，「香港能成為強的國際金融中心，符合中國所需及本身利益，上海仍遠未追上。」但他認為，北京中央難以不控制香港，「2019年改變了所有事，不論是對香港、抑或中國對香港規管」。

他又引述別人意見表示，為了香港能維持金融中心地位，北京可能要作出某些讓步，但他認為這種看法雖然正確，但「對北京沒有什麼說服力」。

在訪談中，他建議北京列出香港「一國兩制」與大陸制度不同的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，並透過強調各範疇付諸實行，向外界表明堅持香港與大陸不同之處。

今年2月12日，羅奇在英國金融時報撰文，提出「香港玩完」的觀點，並指出香港的命運由本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，三者都難以處理。

在羅奇發表「香港玩完」的言論後，香港政務司司長陳國基曾公開反駁說，美國及西方不時對香港發表負面言論，過去曾有西方雜誌指「香港已死」。

時任香港交易所主席史美倫回應說，過去30年來，經常有人看淡香港市場，但每次香港都可以再創高峰，不同意「香港玩完」的說法。（編輯：陳鎧妤）1130604