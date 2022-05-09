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G73/126

李家超當選港特首 G7外長：與普選目標背道而馳

2022/5/9 21:35（5/9 21:40 更新）
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）包括美國在內的七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟代表發布聯合聲明，對李家超當選香港特首表達嚴峻關切，認為提名程序與由此產生的任命與普選目標背道而馳，削弱港人獲得合法代表能力。

G7外交部長與歐盟外交和安全政策高級代表今天發表聯合聲明，表達對香港行政長官遴選過程的嚴重關切，認為這是對香港政治多元化與基本自由的持續攻擊。

香港前政務司司長李家超當地時間8日當選香港特別行政區行政長官。

聲明指出，中華人民共和國與香港當局去年改變香港基本法對於普選最終目標規定，增加選舉委員會的非民選成員人數，並大幅減少有資格參與選舉的選民人數。

聲明指出，目前的提名程序與由此產生的任命與普選目標背道而馳，進一步削弱港人獲得合法代表的能力。G7外長對這種對政治與公民權利以及香港自治權的持續侵蝕深表關切。

G7外長也持續呼籲中國依循中英聯合聲明與其他法律義務行事，並敦促新任行政長官尊重基本法規定下，在香港受到保障的權利與自由，並確保法院系統維護法治。（編輯：高照芬）1110509

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