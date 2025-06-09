李家超：港企進行商業交易須兼顧國家利益

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（中央社記者張謙香港9日電）在長和集團因出售海外港口而備受北京方面批評之際，香港行政長官李家超今天明確表示，香港企業在進行商業交易時，必須兼顧國家利益，並指兩者並非互相排斥。

英文南華早報官網今天刊登了李家超的專訪，訪問內容涉及長江和記實業有限公司向美國財團出售海外港口所引起的爭議。

據報導，李家超沒有直接評論這場爭議，但指本地企業在追求利潤的同時，必須牢記「國家利益」。

他說，每個人做生意都擁有最大自由去追求自己的最大目標，這也強化了資本主義。但與此同時，「有些東西你也不想損害，因為損害這些東西也會損害你的生意」。

他認為，大多數商人知道如何實現利益最大化，同時「也知道實現國家利益最大化」。

李家超呼籲企業利益「與國家整體利益保持一致」。

李家超此前回應媒體有關問題時，僅表示此事反映了社會的關切，這些關切值得重視，又指任何交易必須符合法律和規則要求，港府會依法、依規處理。

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長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，3月間該公司公布與美國貝萊德集團（BlackRock）為首的財團達成原則性協定，計畫出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網路，這些港口分布在23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和公布上述決定後，中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網曾轉載香港大公報文章，內文既批評美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」。（編輯：邱國強）1140609