中國政協開會討論數位經濟發展 傳劉鶴會中發言

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（中央社記者沈朋達台北17日電）中國全國政協會議今天召開專題協商會，討論推動數位經濟發展。路透社引述消息稱，國務院副總理劉鶴在會中發言，一些科技業高層也出席，令外界關注北京對科技業監管的態度。

中國政協報報導，中國全國政協會議今天召開「推動數字（數位）經濟持續健康發展」專題協商會。報導也表示，全國政協將「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要的協商議題之一，以專題協商會形式進行協商建言。

不過，這篇報導並未提到出席協商會的官員和相關人員訊息。

路透社則引述知情人士報導，劉鶴在會中發表講話。約有100人出席這場會議，其中包括身兼全國政協委員的百度創辦人李彥宏，和奇虎360創辦人周鴻禕等科技巨頭高層。

報導表示，市場密切關注這場會議，並試圖從劉鶴等參會者的說法探究北京當局對監管科技行業的最新態度。

中國近一年半對螞蟻集團、滴滴出行和騰訊等科技巨頭祭出一連串監管措施，衝擊這個行業原有的高獲利商業模式。

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但4月29日的中共中央政治局會議表示，要提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」。有分析認為，隨著監管風暴對中概股的影響，和COVID-19疫情衝擊經濟，北京可能鬆綁對科技業的監管。

與此同時，中國國家主席習近平近期仍強調要防範資本無續擴張，加強反壟斷和不正當競爭的監管執法。外界因此關注北京當局是否會鬆綁監管，或提出支持平台經濟發展的具體政策。（編輯：邱國強）1110517